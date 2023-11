SPECTACLE « ÇA DÉBOITE » – MÉDIATHÈQUE DE SAUVIAN 17 Avenue Paul Vidal Sauvian, 19 novembre 2023, Sauvian.

Sauvian,Hérault

Une petite fille joue dans sa cabane de jardin. Avec des boîtes en carton, elle explore un monde imaginaire riche en émotions. Les boîtes s’empilent, se font, se défont et créent un ensemble de petites histoires teintées de joie, de peur, d’amour, de tristesse, d’amitié, de colère… Le spectacle sera suivi d’un gateau.

Sur inscription à partir de 1 an..

2023-11-19 15:30:00

17 Avenue Paul Vidal

Sauvian 34410 Hérault Occitanie



A little girl plays in her garden shed. Using cardboard boxes, she explores an imaginary world rich in emotion. The boxes are stacked, made and unmade, creating a series of little stories tinged with joy, fear, love, sadness, friendship, anger… The show will be followed by a cake.

Registration required for ages 1 and up.

Una niña juega en el cobertizo de su jardín. Con cajas de cartón, explora un mundo imaginario lleno de emociones. Las cajas se apilan, se hacen y deshacen, creando una serie de pequeñas historias teñidas de alegría, miedo, amor, tristeza, amistad, rabia… El espectáculo irá seguido de una tarta.

Inscripción obligatoria a partir de 1 año.

Ein kleines Mädchen spielt in ihrem Gartenhäuschen. Mit Pappschachteln erkundet es eine Fantasiewelt voller Emotionen. Die Schachteln werden gestapelt, zusammengesetzt und auseinandergenommen und bilden eine Reihe von kleinen Geschichten, die von Freude, Angst, Liebe, Traurigkeit, Freundschaft, Wut usw. geprägt sind. Im Anschluss an die Vorstellung gibt es Kuchen.

Auf Anmeldung ab 1 Jahr.

Mise à jour le 2023-11-10