ATELIER SNOEZELEN – MÉDIATHÈQUE DE SAUVIAN 17 Avenue Paul Vidal Sauvian, 18 novembre 2023, Sauvian.

Sauvian,Hérault

Le Snoezelen est une activité vécue dans un espace spécialement aménagé, éclairé d’une lumière tamisée, bercé d’une musique douce, un espace dont le but est de recréer une ambiance agréable. On y fait appel aux cinq sens : l’ouïe, l’odorat, la vue, le goût et le toucher.

A partir de 6 mois, sur inscription..

17 Avenue Paul Vidal

Sauvian 34410 Hérault Occitanie



Snoezelen is an activity carried out in a specially designed space, with subdued lighting and soft music, designed to recreate a pleasant atmosphere. It appeals to all five senses: hearing, smell, sight, taste and touch.

From 6 months, on registration.

Snoezelen es una actividad que se realiza en un espacio especialmente diseñado, con una iluminación tenue y música suave, en el que se pretende recrear un ambiente agradable. Intervienen los cinco sentidos: oído, olfato, vista, gusto y tacto.

Para niños a partir de 6 meses, previa inscripción.

Snoezelen ist eine Aktivität, die in einem speziell eingerichteten Raum mit gedämpftem Licht und sanfter Musik durchgeführt wird, um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Es werden alle fünf Sinne angesprochen: Hören, Riechen, Sehen, Schmecken und Fühlen.

Ab 6 Monaten, nach Anmeldung.

