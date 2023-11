ATELIER CRÉATION – MÉDIATHÈQUE DE SAUVIAN 17 Avenue Paul Vidal Sauvian, 18 novembre 2023, Sauvian.

Sauvian,Hérault

Venez vous initier à l’aquarelle et fabriquez votre propre marque-page au cours d’un atelier intergénérationnel.

Sur inscription. A partir de 6 ans..

2023-11-18 16:00:00 fin : 2023-11-18 11:00:00. .

17 Avenue Paul Vidal

Sauvian 34410 Hérault Occitanie



Come and try your hand at watercolors and make your own bookmark in an intergenerational workshop.

Registration required. Ages 6 and up.

Ven a probar suerte con las acuarelas y haz tu propio marcapáginas en un taller intergeneracional.

Inscripción obligatoria. Para niños a partir de 6 años.

Lassen Sie sich in einem generationsübergreifenden Workshop in die Aquarellmalerei einführen und stellen Sie Ihr eigenes Lesezeichen her.

Eine Anmeldung ist erforderlich. Ab 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT BEZIERS MEDITERRANEE