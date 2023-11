ATELIER FRESQUE COLLECTIVE – MÉDIATHÈQUE DE SAUVIAN 17 Avenue Paul Vidal Sauvian, 18 novembre 2023, Sauvian.

Sauvian,Hérault

Miala Illustration vous propose d’ajouter votre touche artistique en participant à une fresque collective.

A partir de 8 ans, sur inscription..

2023-11-18 15:00:00 fin : 2023-11-18 17:00:00. .

17 Avenue Paul Vidal

Sauvian 34410 Hérault Occitanie



Miala Illustration invites you to add your artistic touch by taking part in a collective fresco.

Ages 8 and up, registration required.

Miala Ilustración te invita a aportar tu toque artístico participando en un fresco colectivo.

A partir de 8 años, inscripción obligatoria.

Miala Illustration schlägt dir vor, deine künstlerische Note hinzuzufügen, indem du an einem kollektiven Fresko teilnimmst.

Ab 8 Jahren, nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT BEZIERS MEDITERRANEE