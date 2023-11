CONCERT DU DUO FINEZE & NËGGUS – MÉDIATHÈQUE DE SAUVIAN 17 Avenue Paul Vidal Sauvian, 18 novembre 2023, Sauvian.

Sauvian,Hérault

FINEZE & NËGGUS est un projet né de la rencontre de 2 artistes fusionnant audacieusement leurs parcours et influences pour créer un nouvel univers à leur image. Un espace créatif où la langue de Shakespeare dialogue avec la langue de Molière. Venez plonger dans leur univers en écoutant leurs chansons !.

2023-11-18 18:30:00

17 Avenue Paul Vidal

Sauvian 34410 Hérault Occitanie



FINEZE & NËGGUS is a project born of the encounter of 2 artists who boldly merge their backgrounds and influences to create a new universe in their own image. A creative space where the language of Shakespeare converses with the language of Molière. Come and immerse yourself in their universe by listening to their songs!

FINEZE & NËGGUS es un proyecto nacido del encuentro de 2 artistas que fusionan con audacia sus trayectorias e influencias para crear un nuevo universo a su imagen y semejanza. Un espacio creativo donde la lengua de Shakespeare dialoga con la de Molière. Venga y sumérjase en su universo escuchando sus canciones

FINEZE & NËGGUS ist ein Projekt, das aus der Begegnung zweier Künstler entstanden ist, die ihre Werdegänge und Einflüsse kühn miteinander verschmelzen lassen, um ein neues Universum nach ihrem eigenen Bild zu schaffen. Ein kreativer Raum, in dem die Sprache Shakespeares mit der Sprache Molières in Dialog tritt. Tauchen Sie in ihre Welt ein, indem Sie ihren Liedern lauschen!

