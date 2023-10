FESTIVAL « GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES » – ATELIER MUSICAL 17 Avenue Paul Vidal Sauvian, 4 novembre 2023, Sauvian.

Sauvian,Hérault

Retrouvez Maixent Collado pour cet atelier musical proposé aux enfants à partir de 3 ans dans le cadre du festival « Grands Zyeux P’tites Oreilles ».

Sur inscription..

2023-11-04 15:30:00 fin : 2023-11-04 16:30:00. .

17 Avenue Paul Vidal

Sauvian 34410 Hérault Occitanie



Join Maixent Collado for this musical workshop for children aged 3 and over, as part of the « Grands Zyeux P’tites Oreilles » festival.

Registration required.

Únete a Maixent Collado en este taller musical para niños a partir de 3 años, en el marco del festival « Grands Zyeux P’tites Oreilles ».

Inscripción obligatoria.

Treffen Sie Maixent Collado für diesen musikalischen Workshop, der für Kinder ab 3 Jahren im Rahmen des Festivals « Grands Zyeux P’tites Oreilles » angeboten wird.

Nach Anmeldung.

