FESTIVAL « GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES » – ATELIER FABRICATION MANGEOIRE 17 Avenue Paul Vidal Sauvian, 28 octobre 2023, Sauvian.

Sauvian,Hérault

Pour le festival « Grands Zyeux P’tites Oreilles », accompagnez vos enfants pour dans cet atelier fabrication d’une mangeoire pour oiseaux. Un atelier manuel et créatif qui plaira aux petits comme aux grands.

A partir de 3 ans sur inscription..

2023-10-28 10:30:00 fin : 2023-10-28 . .

17 Avenue Paul Vidal

Sauvian 34410 Hérault Occitanie



For the « Grands Zyeux P’tites Oreilles » festival, join your children in this workshop to make a bird feeder. A manual and creative workshop that will appeal to young and old alike.

Registration required for ages 3 and up.

Con motivo del festival « Grands Zyeux P’tites Oreilles », participe con sus hijos en este taller para fabricar un comedero para pájaros. Es un taller manual y creativo que seguro gustará a pequeños y mayores.

Para niños a partir de 3 años (inscripción obligatoria).

Im Rahmen des Festivals « Grands Zyeux P’tites Oreilles » können Sie mit Ihren Kindern in diesem Workshop ein Vogelfutterhaus herstellen. Ein handwerklicher und kreativer Workshop, der Groß und Klein begeistern wird.

Ab 3 Jahren nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-10-05 par OT BEZIERS MEDITERRANEE