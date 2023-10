FESTIVAL « GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES » – HISTOIRES FRISSONNANTES 17 Avenue Paul Vidal Sauvian, 28 octobre 2023, Sauvian.

Sauvian,Hérault

Venez déguisés avec vos enfants pour trembler, mais de rire, en écoutant des histoires frissonnantes !

A partir de 4 ans sur inscription..

2023-10-28 17:00:00

17 Avenue Paul Vidal

Sauvian 34410 Hérault Occitanie



Come dressed up with your children and be shivering with laughter as you listen to chilling stories!

Ages 4 and up – registration required.

¡Ven disfrazado con tus hijos y estremécete, pero de risa, mientras escuchas unas historias escalofriantes!

Para niños a partir de 4 años (inscripción obligatoria).

Kommen Sie verkleidet mit Ihren Kindern und zittern Sie, aber vor Lachen, während Sie kribbelnden Geschichten lauschen!

Ab 4 Jahren mit Anmeldung.

