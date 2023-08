Visite libre du Musée de L’Union Compagnonnique 17 Avenue Firmin Marbeau Brive-la-Gaillarde, 16 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Le 16 et 17 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 12:00:00. .

17 Avenue Firmin Marbeau

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



September 16 and 17, 10am to 12pm and 2pm to 6pm.

16 y 17 de septiembre, de 10.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 18.00 h.

Am 16. und 17. September von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr.

