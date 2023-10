MARCHÉ DE NOËL ÉCOLE JEANNE D’ARC CHAUDRON 17 Avenue du Plessis Montrevault-sur-Èvre, 3 décembre 2023, Montrevault-sur-Èvre.

Montrevault-sur-Èvre,Maine-et-Loire

Découvrez le charmant marché de Noël à Chaudron-en-Mauges à Montrevault-sur-Èvre !.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 16:00:00. .

17 Avenue du Plessis Chaudron-en-Mauges

Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Discover the charming Christmas market at Chaudron-en-Mauges in Montrevault-sur-Èvre!

Descubra el encantador mercado navideño de Chaudron-en-Mauges, en Montrevault-sur-Èvre

Entdecken Sie den charmanten Weihnachtsmarkt in Chaudron-en-Mauges in Montrevault-sur-Èvre!

