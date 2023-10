Marché de Noël 17 avenue du Plan d’Eau Bussière-Galant, 9 décembre 2023, Bussière-Galant.

Bussière-Galant,Haute-Vienne

L’amicale Scolaire Bussieroise organise son marché de Noël au profit des écoles de Bussière Galant.

30 artisans et producteurs locaux proposeront leurs créations et leurs produits.

Le Père Noël sera lui aussi présent (séance photo de 11H00 à 11H30 et de 16H00 à 16H30).

Vin chaud – buvette – petite restauration et pâtisseries sur place..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:30:00. EUR.

17 avenue du Plan d’Eau Salle des fêtes

Bussière-Galant 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Amicale Scolaire Bussieroise organizes its Christmas market in aid of the Bussière Galant schools.

30 local craftsmen and producers will be on hand with their creations and products.

Santa Claus will also be present (photo session from 11:00 to 11:30 and from 16:00 to 16:30).

Mulled wine ? refreshments ? snacks and pastries on site.

La Amicale Scolaire Bussieroise celebra su mercado navideño en beneficio de las escuelas de Bussière Galant.

30 artesanos y productores locales venderán sus creaciones y productos.

Papá Noel también estará presente (sesión fotográfica de 11.00 a 11.30 y de 16.00 a 16.30).

Vino caliente, refrescos, aperitivos y bollería in situ.

Die Amicale Scolaire Bussieroise organisiert ihren Weihnachtsmarkt zugunsten der Schulen von Bussière Galant.

30 lokale Handwerker und Produzenten werden ihre Kreationen und Produkte anbieten.

Auch der Weihnachtsmann wird anwesend sein (Fotoshooting von 11.00 bis 11.30 Uhr und von 16.00 bis 16.30 Uhr).

Glühwein, Getränke, kleine Snacks und Gebäck vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-05 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus