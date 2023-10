Vide ta chambre 17 avenue du Plan d’Eau Bussière-Galant, 26 novembre 2023, Bussière-Galant.

Bussière-Galant,Haute-Vienne

Manifestation organisé par l’Amicale Scolaire Bussieroise.

Sont concernés et acceptés par cet évènement les articles de type : jeux, jouets, livres 0-16 ans, vêtements 0-16 ans, jeux vidéo et console, puériculture (hors meubles).

Buvette – petite restauration et pâtisseries sur place..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

17 avenue du Plan d’Eau Salle des fêtes

Bussière-Galant 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Event organized by the Amicale Scolaire Bussieroise.

This event is open to games, toys, books for 0-16 year olds, clothing for 0-16 year olds, video games and consoles, and childcare items (excluding furniture).

Refreshments ? snacks and pastries on site.

Acto organizado por la Amicale Scolaire Bussieroise.

Se aceptarán los siguientes artículos: juegos, juguetes, libros para niños de 0 a 16 años, ropa para niños de 0 a 16 años, videojuegos y consolas, artículos de puericultura (excepto muebles).

Refrigerios y bollería in situ.

Diese Veranstaltung wird von der Amicale Scolaire Bussieroise organisiert.

Von dieser Veranstaltung betroffen und akzeptiert sind Artikel der folgenden Art: Spiele, Spielzeug, Bücher 0-16 Jahre, Kleidung 0-16 Jahre, Videospiele und Konsolen, Kinderpflege (ohne Möbel).

Getränke ? kleine Speisen und Gebäck vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-16 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus