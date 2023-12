Marché fermier de Noël 17 Avenue du Périgord Pompignac, 10 décembre 2023 10:00, Pompignac.

Pompignac,Gironde

Laissez vous embraquer dans la ferme Girondine du Château de Queyssard pour une rencontre inoubliable. A quelques jours de Noël, venez flâner au milieu des stands d’artisanat et de produits de la ferme, au son des animations musicales prévues dans la journée. Des dégustations de vins et visites de la propriété seront également organisées : de quoi faire plaisir aux petits comme aux grands. Vous pourrez également déguster les produits du terroir au cours d’un déjeuner sur place : foie gras, lamproie, escargots, miel….

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:00:00. EUR.

17 Avenue du Périgord

Pompignac 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Let yourself be whisked away to the Girondine farm of Château de Queyssard for an unforgettable encounter. With Christmas just a few days away, come and stroll among the stalls selling crafts and farm produce, to the sound of musical entertainment throughout the day. Wine tastings and tours of the estate will also be organized: something to delight young and old alike. You’ll also be able to sample local produce during an on-site lunch: foie gras, lamprey, snails, honey…

Déjese llevar a la granja girondina del castillo de Queyssard para vivir un encuentro inolvidable. A pocos días de Navidad, pasee por los puestos de artesanía y productos de la granja, al son de las animaciones musicales programadas durante todo el día. También se organizarán catas de vino y visitas guiadas por la finca: algo que hará las delicias de grandes y pequeños. También podrá degustar productos locales durante un almuerzo in situ: foie gras, lamprea, caracoles, miel…

Lassen Sie sich auf dem Girondiner Bauernhof des Château de Queyssard zu einer unvergesslichen Begegnung entführen. Nur wenige Tage vor Weihnachten können Sie zwischen den Ständen mit Kunsthandwerk und Produkten vom Bauernhof flanieren, während tagsüber musikalische Unterhaltung geboten wird. Es werden auch Weinproben und Besichtigungen des Anwesens organisiert: etwas für Groß und Klein. Sie können auch bei einem Mittagessen vor Ort die Produkte der Region probieren: Stopfleber, Neunauge, Schnecken, Honig…

Mise à jour le 2023-12-06 par OT de l’Entre-deux-Mers