Atelier « Théâtre aux Etoiles » 17 avenue du Limousin Marsac, 4 décembre 2023, Marsac.

Marsac,Creuse

Tous les lundis de 16h 00 à 18h 00,

Enfants, Ados, jeunes mamans : tous les mercredi de 17h 00 à 18h 30.

Groupe de 5 personnes minimum,

Informations et inscriptions au 06 64 77 28 17.

https://www.facebook.com/baladepoetiquevchatain.

2023-12-04 fin : 2023-12-04 18:00:00. .

17 avenue du Limousin

Marsac 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Every Monday from 16h 00 to 18h 00,

Children, teenagers, young mothers: every Wednesday from 5:00 pm to 6:30 pm.

Groups of 5 people minimum,

Information and registration on 06 64 77 28 17.

https://www.facebook.com/baladepoetiquevchatain

Todos los lunes de 16.00 a 18.00 horas,

Niños, adolescentes, madres jóvenes: todos los miércoles de 17.00 a 18.30 h.

Grupos de 5 personas como mínimo,

Información y reservas en el 06 64 77 28 17.

https://www.facebook.com/baladepoetiquevchatain

Jeden Montag von 16:00 bis 18:00 Uhr,

Kinder, Jugendliche, junge Mütter: jeden Mittwoch von 17:00 bis 18:30 Uhr.

Gruppe von mindestens 5 Personen,

Informationen und Anmeldungen unter 06 64 77 28 17.

https://www.facebook.com/baladepoetiquevchatain

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse