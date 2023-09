Pièce « Paradeisos (il faut cultiver notre jardin) » 17 Avenue des Écoles Tresses, 23 septembre 2023, Tresses.

Tresses,Gironde

La compagnie de théâtre Le Syndicat d’Initiative vous présente sa pièce Paradeisos (il faut cultiver notre jardin) » dans le cadre des Scènes d’été de Gironde. Cette pièce, au nom d’inspiration grecque, vous invite à explorer la relation symbolique et intime entre l’humain et la nature. Le spectacle démarre comme une conférence décalée puis mêle poésie, musique, littérature et philosophie. Un vrai moment de détente et de spiritualité à apprécier en plein, au sein du Parc Marès..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 12:00:00. EUR.

17 Avenue des Écoles Parc Marès

Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The theater company Le Syndicat d’Initiative presents its play Paradeisos (il faut cultiver notre jardin) » as part of the Scènes d’été de Gironde program. This play, with its Greek-inspired name, invites you to explore the symbolic and intimate relationship between man and nature. The show begins as an offbeat lecture, then blends poetry, music, literature and philosophy. A true moment of relaxation and spirituality to be enjoyed in the heart of the Parc Marès.

La compañía de teatro Le Syndicat d’Initiative presenta su obra Paradeisos (il faut cultiver notre jardin) dentro del programa Scènes d’été de Gironde. Esta obra, de nombre de inspiración griega, invita a explorar la relación simbólica e íntima entre el ser humano y la naturaleza. El espectáculo comienza como una extravagante conferencia, para después mezclar poesía, música, literatura y filosofía. Un auténtico momento de relajación y espiritualidad que podrá disfrutar en el corazón del Parc Marès.

Die Theatergruppe Le Syndicat d’Initiative präsentiert Ihnen ihr Stück Paradeisos (il faut cultiver notre jardin) » im Rahmen der Sommerszenen der Gironde. Das Stück mit seinem griechisch inspirierten Namen lädt Sie dazu ein, die symbolische und intime Beziehung zwischen Mensch und Natur zu erkunden. Die Aufführung beginnt wie ein schräger Vortrag und vermischt dann Poesie, Musik, Literatur und Philosophie. Ein echter Moment der Entspannung und Spiritualität, den Sie im Freien, im Parc Marès, genießen können.

Mise à jour le 2023-09-15 par OT de l’Entre-deux-Mers