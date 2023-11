Tony Di Stasio dans Comme à la maison 17 Avenue De Roquefavour Marseille 15e Arrondissement, 17 mai 2024, Marseille 15e Arrondissement.

Marseille 15e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Un voyage dans un univers ensoleillé, parsemé d’odeurs de thym, de laurier et de Méditerranée..

2024-05-17 20:30:00 fin : 2024-05-17 . EUR.

17 Avenue De Roquefavour Théâtre de la Gare

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A journey into a sun-drenched universe, dotted with the scents of thyme, laurel and the Mediterranean.

Un viaje a un mundo bañado por el sol, salpicado de aromas de tomillo, laurel y Mediterráneo.

Eine Reise in eine sonnige Welt, durchsetzt mit den Gerüchen von Thymian, Lorbeer und dem Mittelmeer.

Mise à jour le 2023-11-23 par Ville de Marseille