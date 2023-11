On dit pas ouais on dit oui 17 Avenue De Roquefavour Marseille 15e Arrondissement, 28 février 2024, Marseille 15e Arrondissement.

Marseille 15e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Au travers d’un voyage en chansons, menant des synonymes aux rimes, en passant par les surnoms, Juliette va apprendre plein de nouveaux mots !. Enfants

2024-02-28 14:00:00 fin : 2024-02-28 . EUR.

17 Avenue De Roquefavour Théâtre de la Gare

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Juliette’s journey through song, from synonyms to rhymes and nicknames, will teach her lots of new words!

Juliette aprenderá muchas palabras nuevas mientras viaja a través de las canciones, desde sinónimos hasta rimas y apodos

Auf einer Reise mit Liedern, die von Synonymen über Spitznamen bis hin zu Reimen führt, wird Juliette viele neue Wörter lernen!

Mise à jour le 2023-11-23 par Ville de Marseille