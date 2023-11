Mon Mec S’appelle Brigitte 17 Avenue De Roquefavour Marseille 15e Arrondissement, 17 février 2024, Marseille 15e Arrondissement.

Marseille 15e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Situations cocasses, quiproquos et moments de rire !.

2024-02-17 20:30:00 fin : 2024-05-17 . EUR.

17 Avenue De Roquefavour Théâtre de la Gare

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Funny situations, misunderstandings and lots of laughs!

Situaciones divertidas, malentendidos y ¡muchas risas!

Komische Situationen, Missverständnisse und Lachmomente!

Mise à jour le 2023-11-23 par Ville de Marseille