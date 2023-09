Heureux les heureux – Cie La Locomotrice 17 Avenue De Roquefavour Marseille 15e Arrondissement, 15 décembre 2023, Marseille 15e Arrondissement.

Marseille 15e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Une adaptation du texte de Yasmina Reza..

2023-12-15 20:30:00 fin : 2023-12-15 . EUR.

17 Avenue De Roquefavour Théâtre de la Gare

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



An adaptation of the text by Yasmina Reza.

Adaptación del texto de Yasmina Reza.

Eine Adaption des Textes von Yasmina Reza.

Mise à jour le 2023-09-19 par Ville de Marseille