Karim Mendil dans Seul(s) 17 Avenue De Roquefavour Marseille 15e Arrondissement, 21 octobre 2023, Marseille 15e Arrondissement.

Marseille 15e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Comment un comédien va-t-il pouvoir assurer seul un spectacle initialement prévu à deux ?.

2023-10-21 20:30:00 fin : 2023-10-21 . EUR.

17 Avenue De Roquefavour Théâtre de la Gare

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



How is an actor going to perform alone in a show that was originally intended for two people?

¿Cómo va a ser capaz un actor de hacer él solo un espectáculo pensado originalmente para dos personas?

Wie soll ein Schauspieler eine Aufführung, die ursprünglich für zwei Personen geplant war, allein bestreiten?

Mise à jour le 2023-09-18 par Ville de Marseille