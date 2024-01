HEURE DU CONTE 17 Avenue de Lespignan Nissan-lez-Enserune, mercredi 17 janvier 2024.

Nissan-lez-Enserune Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-17 10:30:00

fin : 2024-01-17

L’Heure du conte, l’animation ludique et éducative destinée aux enfants âgés de 2 à 5 ans. À travers des histoires captivantes et interactives, les enfants sont transportés dans un monde imaginaire où la magie des mots prend vie.

Cette activité encourage la créativité, développe les capacités d’écoute et stimule l’imagination des tout-petits.

Sur réservation.

.

17 Avenue de Lespignan

Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2024-01-09 par OT LA DOMITIENNE