SPECTACLE « BOUM BOUM ». Nissan-lez-Enserune, 29 novembre 2023

Nissan-lez-Enserune,Hérault

Spectacle « Boum boum » Celui qui parle sans les voyelles. Conte musical

L’enfant de la famille Roya La Do Ré est ensorcelé dès la naissance par la fée Bémol : elle lui enlève les voyelles de sa bouche. Il se retrouve exclu de sa société et commence à voyager ailleurs. Dès 4 ans..

2023-11-29 17:00:00 - 18:00:00

17 Avenue de Lespignan

Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie



Boum boum » show: The one who speaks without vowels. Musical tale

The child of the Roya La Do Ré family is bewitched from birth by the fairy Bémol: she takes the vowels out of his mouth. He finds himself excluded from his society and begins to travel elsewhere. From age 4.

Boum boum » – El que habla sin vocales. Cuento musical

El niño de la familia Roya La Do Ré es hechizado desde su nacimiento por el hada Bémol: le quita las vocales de la boca. Se ve excluido de su sociedad y empieza a viajar a otros lugares. A partir de los 4 años.

Aufführung « Bumm Bumm » Der, der ohne Vokale spricht. Musikalisches Märchen

Das Kind der Familie Roya La Do Ré wird von Geburt an von der Fee Bémol verzaubert: Sie nimmt ihm die Vokale aus dem Mund. Dadurch wird er aus seiner Gesellschaft ausgeschlossen und beginnt, in andere Länder zu reisen. Ab 4 Jahren.

