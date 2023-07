Tour de ville d’Eymoutiers 17 Avenue de la Paix Eymoutiers, 11 juillet 2023, Eymoutiers.

Eymoutiers,Haute-Vienne

Un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages vous racontera l’histoire d’Eymoutiers, ses légendes et son architecture, des anciennes maisons de tanneurs en bord de Vienne à la collégiale romane et gothique abritant l’ensemble le plus important de vitraux anciens du centre de la France..

2023-07-11 fin : 2023-07-11 12:00:00. .

17 Avenue de la Paix

Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



A guide from the Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages will tell you all about the history of Eymoutiers, its legends and its architecture, from the old tanners’ houses on the banks of the Vienne to the Romanesque and Gothic collegiate church housing the largest collection of antique stained glass in central France.

Un guía del Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages le contará la historia de Eymoutiers, sus leyendas y su arquitectura, desde las antiguas casas de curtidores a orillas del Vienne hasta la colegiata románica y gótica que alberga la mayor colección de vidrieras antiguas del centro de Francia.

Ein Conferencier des Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages erzählt Ihnen die Geschichte von Eymoutiers, seine Legenden und seine Architektur, von den alten Gerberhäusern am Ufer der Vienne bis hin zur romanischen und gotischen Stiftskirche, die das bedeutendste Ensemble alter Glasmalereien in Zentralfrankreich beherbergt.

