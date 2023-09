« Ze Match » par la Cie Laissez Fou Rêver 17 Avenue de la Marne Argelès-Gazost, 20 avril 2024, Argelès-Gazost.

Argelès-Gazost,Hautes-Pyrénées

ZE MATCH ! C’est un match de tennis qui se déroule entre deux clowns prêts à tout pour la gagne. L’euphorie compétitive va peu à peu faire exploser l’humanité des deux joueurs. L’illusion d’un terrain de tennis est créée grâce aux corps, le tout sans parole intelligible. Deux gobelets en plastique sont utilisés par les clowns pour simuler le bruit d’une balle de tennis, d’une épée ou d’un coup de poing. Le tout est basé sur un scénario riche en jeux sans fin dans lesquels le public voyage dans un imaginaire follement compétitif..

2024-04-20 20:30:00 fin : 2024-04-20 . EUR.

17 Avenue de la Marne ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



ZE MATCH! It’s a tennis match between two clowns desperate to win. The competitive euphoria gradually causes the humanity of the two players to explode. The illusion of a tennis court is created using bodies, all without intelligible speech. Two plastic cups are used by the clowns to simulate the sound of a tennis ball, sword or punch. The whole is based on a scenario rich in endless games in which the audience travels into a wildly competitive imaginary world.

¡ZE MATCH! Es un partido de tenis entre dos payasos desesperados por ganar. La euforia de la competición hace estallar poco a poco la humanidad de los dos jugadores. La ilusión de una pista de tenis se crea utilizando cuerpos, todos ellos sin habla inteligible. Los payasos utilizan dos vasos de plástico para simular el sonido de una pelota de tenis, una espada o un puñetazo. Todo se basa en un escenario lleno de juegos interminables en el que el público viaja a un mundo imaginario salvajemente competitivo.

ZE MATCH! Dies ist ein Tennismatch zwischen zwei Clowns, die bereit sind, alles für den Sieg zu tun. Die Euphorie des Wettkampfs lässt die Menschlichkeit der beiden Spieler nach und nach explodieren. Die Illusion eines Tennisplatzes wird mithilfe der Körper erzeugt, ohne verständliche Sprache. Zwei Plastikbecher werden von den Clowns benutzt, um das Geräusch eines Tennisballs, eines Schwerts oder eines Faustschlags zu simulieren. Das Ganze basiert auf einem Szenario, das reich an endlosen Spielen ist, in denen das Publikum in eine Fantasiewelt mit verrücktem Wettbewerb reist.

Mise à jour le 2023-09-12 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65