Spectacle pour enfants : « 1,2,3 Savane » avec Ladji Diallo 17 Avenue de la Marne Argelès-Gazost, 28 janvier 2024, Argelès-Gazost.

Argelès-Gazost,Hautes-Pyrénées

Les bruits courent dans la savane. Des voix d’hommes et d’animaux résonnent. Les arbres, les grandes herbes, le vent, la rivière, tout parle. Ça siffle, ça chante, ça marche, ça s’agite. Le cœur des pierres brille, Dieu se fait entendre. 1, 2, 3 Savane, le singe fait des pirouettes et se vante : « je serai le maître d’ici-bas ! ».

1, 2, 3 Savane, le lion a les crocs, gare à celui qui croisera sa route.

1, 2, 3 Savane, qui portera le plus beau pagne à la fête de Moussa ?

1, 2, 3 Savane, tous les chemins mènent à la savane !.

2024-01-28 17:00:00 fin : 2024-01-28 . EUR.

17 Avenue de la Marne ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Noises run through the savannah. The voices of men and animals echo. The trees, the tall grass, the wind, the river – everything speaks. It whistles, it sings, it walks, it moves. The heart of the stones shines, God is heard. 1, 2, 3 Savane, the monkey pirouettes and boasts: « I will be the master of this world!

1, 2, 3 Savane, the lion has his fangs out, beware of anyone who crosses his path.

1, 2, 3 Savane, who will wear the most beautiful loincloth to Moussa’s party?

1, 2, 3 Savane, all roads lead to the savannah!

Se oyen ruidos por toda la sabana. Resuenan las voces de hombres y animales. Los árboles, la hierba alta, el viento, el río… todo habla. Silban, cantan, caminan, se mueven. Brilla el corazón de las piedras, se escucha a Dios. 1, 2, 3 Savane, el mono hace piruetas y se jacta: « ¡Seré el amo de este mundo!

1, 2, 3 Savane, el león saca los colmillos, cuidado con quien se cruce en su camino.

1, 2, 3 Savane, ¿quién llevará el taparrabos más bonito a la fiesta de Moussa?

1, 2, 3 Savane, ¡todos los caminos llevan a la sabana!

Die Geräusche laufen durch die Savanne. Stimmen von Menschen und Tieren ertönen. Die Bäume, das hohe Gras, der Wind, der Fluss, alles spricht. Es pfeift, es singt, es läuft, es bewegt sich. Das Herz der Steine leuchtet, Gott lässt sich hören. 1, 2, 3 Savanne, der Affe dreht Pirouetten und prahlt: « Ich werde der Herrscher von hier unten sein ».

1, 2, 3 Savanne, der Löwe hat die Zähne gefletscht, wehe dem, der seinen Weg kreuzt.

1, 2, 3 Savane, Wer trägt den schönsten Lendenschurz zum Fest von Moussa?

1, 2, 3 Savanne, alle Wege führen in die Savanne!

