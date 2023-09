Théâtre : « Le.a Patissièr.e » par la Cie Atchalo 17 Avenue de la Marne Argelès-Gazost, 2 décembre 2023, Argelès-Gazost.

Argelès-Gazost,Hautes-Pyrénées

Prenez un duo de chanteur·euse·s musi-cien·ne·s comédien·ne·s à point. Ajoutez-y une pâtissière artisane et artiste. Plongez-les au service d’une histoire de tyran·ne despotique et de mets épiques. Saupoudrez de mélodies variées et de rythmes effrénés. Assaisonnez de saveurs révolutionnaires. Humez les parfums de sucre et de poudre qui en émanent. Laissez frémir, laissez bouillir. Servez chaud et dégustez!.

2023-12-02 20:30:00

17 Avenue de la Marne ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Take a duo of singers, musicians, actors and comedians. Add a pastry chef and artist. Plunge them into a story of despotic tyrants and epic delicacies. Sprinkle in varied melodies and frenetic rhythms. Season with revolutionary flavors. Smell the fragrance of sugar and powder. Let it simmer, let it boil. Serve hot and enjoy!

Tome un dúo de cantantes, músicos y actores. Añada un pastelero y un artista. Sumérjalos en una historia sobre un tirano despótico y manjares épicos. Espolvoree melodías variadas y ritmos frenéticos. Condimente con sabores revolucionarios. Huela la fragancia del azúcar y la pólvora. Déjelo cocer a fuego lento, déjelo hervir. Sírvalo caliente y ¡disfrútelo!

Nehmen Sie ein Duo aus Sängerinnen und Sängern, Musikerinnen und Musikern, Schauspielerinnen und Schauspielern. Fügen Sie eine handwerklich begabte und künstlerisch begabte Konditorin hinzu. Stellen Sie sie in den Dienst einer Geschichte über einen despotischen Tyrannen und epische Gerichte. Streuen Sie abwechslungsreiche Melodien und rasante Rhythmen darüber. Würzen Sie mit revolutionären Aromen. Riechen Sie den Duft von Zucker und Puder, der von der Musik ausgeht. Lassen Sie es köcheln, kochen Sie es. Heiß servieren und genießen!

