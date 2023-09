Ciné-concert : « Le Révélateur » 17 Avenue de la Marne Argelès-Gazost, 25 novembre 2023, Argelès-Gazost.

Argelès-Gazost,Hautes-Pyrénées

En 1968, Philippe Garrel tourne en pleine forêt noire (Allemagne) et en une semaine son premier long métrage, Le évélateur, sans autorisation, en se cachant de la police. Le contexte politique est très tendu, mai 68 est encore très proche. Garrel va signer une œuvre unique d’une grande poésie, un film incandescent, fulgurant, sans aucune bande son, rien … Un film en noir et blanc, d’une force émotionnelle presque dérangeante, oscillant entre vie et mort, où l’autodestruction n’est jamais loin. La précarité des moyens, l’art du montage fait de ce film qui reste un modèle pour toute une génération de réalisateurs (Carax, Larrieu, Guiraudie, etc … ) une œuvre fondatrice … Bruno Izarn qui cherche depuis plusieurs années à mettre ce film en son, propose en 2019 à Laurent Paris d’y travailler à deux. Après avoir obtenu rapidement le soutien et l’autorisation de Philippe Garrel, s’en est suivi toute une étape de choix des timbres, c’est à dire du matériau sonore le plus adéquat à porter cette bombe poétique qui puisse se révéler à la lumière du film, avant même l’écriture musicale à proprement parlé. Notre souci est d’exprimer en son le ressenti charnel, émotionnel, évocateur, et parfois même psychanalytique du film..

2023-11-25 20:30:00 fin : 2023-11-25 . EUR.

17 Avenue de la Marne ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



In 1968, Philippe Garrel shot his first feature film, Le évélateur, in the middle of the Black Forest (Germany) in just one week, without authorization and hiding from the police. The political context was very tense, and May 68 was still very close. Garrel signed a unique work of great poetry, an incandescent, dazzling film, with no soundtrack, nothing? A black-and-white film of almost disturbing emotional force, oscillating between life and death, where self-destruction is never far away. The precariousness of the means and the art of editing make this film, which remains a model for a whole generation of directors (Carax, Larrieu, Guiraudie, etc.), a seminal work? In 2019, Bruno Izarn, who had been trying to get this film into sound for several years, suggested that Laurent Paris work on it together. After quickly securing Philippe Garrel’s support and authorization, the next step was to choose the timbres, i.e. the sound material best suited to carry this poetic bomb that could be revealed in the light of the film, even before the actual musical writing. Our concern is to express in sound the carnal, emotional, evocative and sometimes even psychoanalytical feel of the film.

En 1968, Philippe Garrel rodó su primer largometraje, Le évélateur, en plena Selva Negra (Alemania) en una semana, sin permiso y a escondidas de la policía. El contexto político era muy tenso, y Mayo del 68 estaba aún muy cerca. Garrel firmó una obra única de gran poesía, una película incandescente, deslumbrante, sin banda sonora, sin nada? Una película en blanco y negro, con una fuerza emocional casi inquietante, oscilante entre la vida y la muerte, donde la autodestrucción nunca está lejos. La precariedad de los medios y el arte del montaje hacen de esta película, que sigue siendo un modelo para toda una generación de directores (Carax, Larrieu, Guiraudie, etc.), una obra seminal? En 2019, Bruno Izarn, que lleva varios años intentando sonorizar esta película, propuso a Laurent Paris que ambos trabajaran juntos en ella. Tras obtener rápidamente el apoyo y la autorización de Philippe Garrel, siguió toda una etapa de elección de los timbres, es decir, del material sonoro más adecuado para llevar esta bomba poética que podría revelarse a la luz de la película, incluso antes de la escritura musical propiamente dicha. Nuestra preocupación es expresar sonoramente los sentimientos carnales, emocionales, evocadores y a veces incluso psicoanalíticos de la película.

1968 dreht Philippe Garrel mitten im Schwarzwald (Deutschland) und innerhalb einer Woche seinen ersten Spielfilm, Le évélateur, ohne Genehmigung und versteckt sich vor der Polizei. Der politische Kontext ist sehr angespannt, der Mai 68 ist noch sehr nah. Garrel wird ein einzigartiges Werk von großer Poesie schaffen, einen glühenden, fulminanten Film, ohne jegliche Tonspur, nichts? Ein Schwarz-Weiß-Film von fast verstörender emotionaler Kraft, der zwischen Leben und Tod schwankt und in dem die Selbstzerstörung nie weit entfernt ist. Die prekären Mittel und die Kunst der Montage machen diesen Film, der ein Modell für eine ganze Generation von Regisseuren (Carax, Larrieu, Guiraudie, etc.) bleibt, zu einem Gründungswerk? Bruno Izarn, der seit mehreren Jahren versucht, diesen Film zu vertonen, schlägt Laurent Paris 2019 vor, zu zweit daran zu arbeiten. Nachdem er schnell die Unterstützung und Genehmigung von Philippe Garrel erhalten hatte, folgte eine ganze Etappe der Auswahl der Klangfarben, d. h. des Klangmaterials, das am besten geeignet ist, diese poetische Bombe zu tragen, die sich im Licht des Films entfalten kann, noch vor der eigentlichen musikalischen Komposition. Unser Anliegen ist es, das fleischliche, emotionale, evokative und manchmal sogar psychoanalytische Empfinden des Films in Klang auszudrücken.

Mise à jour le 2023-09-12 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65