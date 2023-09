Théâtre : « Faims de mois » par la Cie Tétralyre 17 Avenue de la Marne Argelès-Gazost, 18 novembre 2023, Argelès-Gazost.

Argelès-Gazost,Hautes-Pyrénées

3 copines paumées, 3 colocataires sur le fil de la vie. Misère injustice, colère… Et puis une prise d’otages, un repas étoilé et l’idée folle s’impose. Elles aussi ont droit au chocolat avec le café, au respect de leur vie, à la dignité. Elles aussi ont besoin qu’on les entende et elles en ont gros à dire. Emma, Fabienne et Lucie sont un peu le reflet du quotidien de milliers de gens. Il suffit parfois d’une idée loufoque pour changer sa vie..

2023-11-18 20:30:00 fin : 2023-11-18 . EUR.

17 Avenue de la Marne ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



3 lost girlfriends, 3 roommates on the edge of life. Misery, injustice, anger… And then a hostage situation, a star-studded meal and a crazy idea. They too have a right to chocolate with coffee, to respect for their lives, to dignity. They too need to be heard, and they have a lot to say. Emma, Fabienne and Lucie reflect the daily lives of thousands of people. Sometimes all it takes is one crazy idea to change your life.

3 novias perdidas, 3 compañeros de piso al límite de la vida. Pobreza, injusticia, ira… Y luego una situación de rehenes, una comida con estrellas y una idea loca. Ellos también tienen derecho al chocolate con café, al respeto de sus vidas, a la dignidad. Ellas también necesitan ser escuchadas, y tienen mucho que decir. Emma, Fabienne y Lucie reflejan la vida cotidiana de miles de personas. A veces basta una idea loca para cambiar de vida.

drei verwirrte Freundinnen, drei Mitbewohnerinnen auf dem Drahtseil des Lebens. Ungerechtes Elend, Wut… Dann eine Geiselnahme, ein Sterneessen und die verrückte Idee kommt auf. Auch sie haben ein Recht auf Schokolade zum Kaffee, auf Respekt vor ihrem Leben, auf Würde. Auch sie müssen gehört werden, und auch sie haben viel zu sagen. Emma, Fabienne und Lucie sind ein Spiegelbild des Alltags von Tausenden von Menschen. Manchmal braucht es nur eine verrückte Idee, um das Leben zu verändern.

Mise à jour le 2023-09-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65