Initiation et spectacle de danse indienne « Bharata Natyam » 17 Avenue de la Marne Argelès-Gazost, 29 octobre 2023, Argelès-Gazost.

Argelès-Gazost,Hautes-Pyrénées

Initiation de 10h à 12h :

Découvrir les codes, la symbolique, les bases techniques du Bharata natyam. Ce stage permet à chacun de ressentir dans son corps la danse, au travers de sa gestuelle, de ses rythmes et du lien qui relie subtilement la musique, la danse et le théâtre. À l’issue du stage, l’élève aura « goûté » à cette discipline ancestrale qu’est le Bharata natyam. Il aura également une meilleur compréhension de la danse indienne et pourra d’autant plus l’apprécier en tant que spectateur.

Spectacle à 17h :

Le Bharata natyam est l’une des plus anciennes formes de danse indienne, elle était pratiquée à l’origine dans les temples du Sud de l’Inde. Avec un style très élaboré dans sa technique, précis dans ses gestes, la danseuse interprète symboliquement des histoires de la mythologie indienne. « Un spectacle de danse indienne où la danseuse, également actrice et rythmicienne, entraîne le spectateur dans l’univers merveilleux de la mythologie indienne, à la découverte des dieux et déesses qui, telles des sculptures vivantes, prennent vie. ».

2023-10-29 17:00:00 fin : 2023-10-29 . EUR.

17 Avenue de la Marne ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Initiation from 10am to 12pm:

Discover the codes, symbolism and technical basics of Bharata natyam. This workshop enables you to feel the dance in your own body, through its gestures, rhythms and the subtle links between music, dance and theater. By the end of the workshop, students will have « tasted » the ancestral discipline of Bharata natyam. He or she will also have a better understanding of Indian dance, and will be able to appreciate it all the more as a spectator.

Show at 5pm:

Bharata natyam is one of the oldest forms of Indian dance, originally practiced in the temples of South India. With an elaborate technique and precise gestures, the dancer symbolically interprets stories from Indian mythology. « An Indian dance show in which the dancer, who is also an actress and rhythm player, takes the audience into the marvellous world of Indian mythology, to discover the gods and goddesses who, like living sculptures, come to life

Iniciación de 10h a 12h:

Descubra los códigos, el simbolismo y las bases técnicas del Bharata natyam. Este curso permite a los alumnos sentir la danza en su propio cuerpo, a través de sus movimientos, ritmos y el sutil vínculo entre música, danza y teatro. Al final del curso, los estudiantes habrán « saboreado » la antigua disciplina del Bharata natyam. También comprenderán mejor la danza india y podrán apreciarla aún más como espectadores.

Espectáculo a las 17.00 horas:

El Bharata natyam es una de las formas más antiguas de danza india, practicada originalmente en los templos del sur de la India. La técnica de la bailarina está muy desarrollada y sus movimientos son precisos, interpretando simbólicamente historias de la mitología india. « Un espectáculo de danza india en el que la bailarina, que también es actriz y toca el ritmo, lleva al público al maravilloso mundo de la mitología india, para descubrir a los dioses y diosas que, como esculturas vivientes, cobran vida »

Einführung von 10:00 bis 12:00 Uhr :

Entdecken Sie die Codes, die Symbolik und die technischen Grundlagen des Bharata natyam. Dieser Kurs ermöglicht es jedem, den Tanz in seinem Körper zu spüren, durch seine Gestik, seine Rhythmen und die Verbindung, die Musik, Tanz und Theater auf subtile Weise miteinander verknüpft. Am Ende des Kurses hat der Schüler die uralte Disziplin des Bharata Natyam « geschmeckt ». Er wird auch ein besseres Verständnis des indischen Tanzes haben und ihn als Zuschauer mehr genießen können.

Aufführung um 17 Uhr :

Bharata natyam ist eine der ältesten Formen des indischen Tanzes und wurde ursprünglich in den Tempeln Südindiens praktiziert. Mit einem in seiner Technik sehr ausgefeilten Stil, präzise in seinen Gesten, interpretiert die Tänzerin symbolisch Geschichten aus der indischen Mythologie. « Eine indische Tanzaufführung, bei der die Tänzerin, die auch Schauspielerin und Rhythmikerin ist, den Zuschauer in die wunderbare Welt der indischen Mythologie entführt, auf die Entdeckung der Götter und Göttinnen, die wie lebende Skulpturen zum Leben erwachen. »

Mise à jour le 2023-09-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65