Théâtre : « Wanted » par Bruital Cie 17 Avenue de la Marne Argelès-Gazost, 21 octobre 2023, Argelès-Gazost.

Argelès-Gazost,Hautes-Pyrénées

Les portes claquent au rythme du galop du «Bandido», le banquier s’étouffe et la secrétaire hurle. La mort traîne ses éperons dans les rues poussiéreuses de «CityTown». Entre deux verres de whisky le shérif charge son arme et se prépare à faire régner la justice. La trame est celle du Western traditionnel, un bandit et un shérif s’affrontant depuis toujours vont se retrouver au cœur du Far West pour un ultime duel… WANTED est un spectacle de théâtre gestuel issu de la technique Lecoq. Interprété par une comédienne et un bruiteur créateur d’effets sonores, il s’inspire du film Western et du cartoon et d’un mélange de styles du théâtre comme le cinéma muet, la bande mimée et le bouffon..

2023-10-21 20:30:00 fin : 2023-10-21 . EUR.

17 Avenue de la Marne ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Doors slam to the rhythm of the Bandido?s gallop, the banker chokes and the secretary screams. Death drags its spurs through the dusty streets of CityTown. Between two glasses of whisky, the sheriff loads his gun and prepares to dispense justice. A bandit and a sheriff, who have always clashed, meet in the heart of the Wild West for the ultimate duel? WANTED is a gestural theater show based on the Lecoq technique. Performed by an actress and a noisemaker creating sound effects, it is inspired by Western and cartoon films, and a mix of theater styles such as silent cinema, the mime strip and the jester.

Las puertas se cierran de golpe al ritmo del galope del Bandido, el banquero se atraganta y la secretaria grita. La muerte arrastra sus espuelas por las polvorientas calles de CityTown. Entre dos vasos de whisky, el sheriff carga su pistola y se prepara para impartir justicia. La trama es la del western tradicional, un bandido y un sheriff que llevan enfrentados desde que se tiene memoria se encontrarán en el corazón del Salvaje Oeste para un duelo final.. WANTED es un espectáculo de teatro del movimiento basado en la técnica de Lecoq. Interpretado por una actriz y un ruidoso creador de efectos sonoros, se inspira en las películas del Oeste y los dibujos animados, así como en una mezcla de estilos teatrales como el cine mudo, las tiras de mimo y los bufones.

Die Türen knallen im Galopp des « Bandido », der Bankier erstickt und die Sekretärin schreit. Der Tod zieht seine Sporen durch die staubigen Straßen von « CityTown ». Zwischen zwei Gläsern Whisky lädt der Sheriff seine Waffe und macht sich bereit, für Gerechtigkeit zu sorgen. Die Handlung ist die eines traditionellen Westerns, ein Bandit und ein Sheriff, die sich schon immer bekämpft haben, treffen sich im Herzen des Wilden Westens zu einem letzten Duell? WANTED ist ein gestisches Theaterstück, das aus der Lecoq-Technik hervorgegangen ist. Es wird von einer Schauspielerin und einem Geräuschemacher gespielt, der Soundeffekte erzeugt, und ist von Western- und Cartoonfilmen sowie einer Mischung aus verschiedenen Theaterstilen wie Stummfilm, Pantomime und Narretei inspiriert.

