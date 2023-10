Wanted par Bruital Cie 17 Avenue de la Marne Argelès-Gazost, 21 octobre 2023, Argelès-Gazost.

Argelès-Gazost,Hautes-Pyrénées

WANTED est un spectacle de théâtre

gestuel issu de la technique Lecoq.

Interprété par une comédienne et un

bruiteur créateur d’effets sonores, il

s’inspire du film Western et du cartoon

et d’un mélange de styles du théâtre

comme le cinéma muet, la bande mimée

et le bouffon..

2023-10-21 20:30:00 fin : 2023-10-21 . EUR.

17 Avenue de la Marne ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



WANTED is a gestural theater show

based on the Lecoq technique.

Performed by an actress and a sound effects

sound effects creator, it is inspired by

is inspired by Western and cartoon films

and a mixture of theater styles

such as silent cinema, the mime strip

and the jester.

WANTED es un espectáculo de teatro del movimiento

basado en la técnica de Lecoq.

Interpretado por una actriz y un creador de efectos sonoros

creador de efectos sonoros, se inspira en

inspirado en películas occidentales y dibujos animados

y en una mezcla de estilos teatrales

como el cine mudo, la tira de mimo

y el bufón.

WANTED ist eine Theateraufführung

die auf der Lecoq-Technik basiert.

Es wird von einer Schauspielerin und einem

es wird von einem Geräuschemacher gespielt, der Klangeffekte erzeugt

ist inspiriert von Western- und Cartoonfilmen

und einer Mischung aus verschiedenen Theaterstilen

wie dem Stummfilm, dem Pantomimenstreifen

und dem Narren.

Mise à jour le 2023-10-12 par De Scène en Scène|CDT65