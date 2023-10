Le Monde ovale de Pierre Mac Orlan 17 avenue de la Ferté-sous-Jouarre Saint-Cyr-sur-Morin, 17 septembre 2023, Saint-Cyr-sur-Morin.

Saint-Cyr-sur-Morin,Seine-et-Marne

À l’occasion de la coupe du monde de rugby, le musée propose une exposition sur le rapport de l’écrivain Pierre Mac Orlan à ce sport qu’il a pratiqué comme demi d’ouverture dans sa jeunesse..

2023-09-17 fin : 2023-10-10 . EUR.

17 avenue de la Ferté-sous-Jouarre Musée départemental de la Seine-et-Marne

Saint-Cyr-sur-Morin 77750 Seine-et-Marne Île-de-France



To coincide with the Rugby World Cup, the museum is staging an exhibition on writer Pierre Mac Orlan’s relationship with the sport, which he played as a fly-half in his youth.

Coincidiendo con la Copa del Mundo de Rugby, el museo organiza una exposición sobre la relación del escritor Pierre Mac Orlan con este deporte, que practicó como fly-half en su juventud.

Anlässlich der Rugby-Weltmeisterschaft zeigt das Museum eine Ausstellung über die Beziehung des Schriftstellers Pierre Mac Orlan zu diesem Sport, den er in seiner Jugend als Halbspieler ausübte.

Mise à jour le 2023-10-09 par Seine et Marne Attractivité