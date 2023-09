Micro-folie à Cabourg 17 avenue de la Divette Cabourg, 24 octobre 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

La Micro-Folie mobile de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge continue sa tournée ! L’occasion de plonger au cœur des chefs d’œuvres des musées nationaux, grâce à des outils numériques, des jeux ou encore des ateliers thématiques. Ne manquez pas le Micro-Festival et ses animations les 27 et 28 octobre !.

2023-10-24 10:00:00 fin : 2023-10-24 12:00:00. .

17 avenue de la Divette Atelier 1901

Cabourg 14390 Calvados Normandie



The Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge’s mobile Micro-Folie continues its tour! An opportunity to plunge into the heart of national museum masterpieces, thanks to digital tools, games and themed workshops. Don’t miss the Micro-Festival on October 27 and 28!

La Micro-Folie móvil de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge continúa su gira Una oportunidad para adentrarse en las obras maestras de los museos nacionales franceses a través de herramientas digitales, juegos y talleres temáticos. No se pierda el Micro-Festival los días 27 y 28 de octubre

Die mobile Micro-Folie der Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge setzt ihre Tour fort! Die Gelegenheit, in die Meisterwerke der Nationalmuseen einzutauchen, dank digitaler Tools, Spielen oder auch thematischen Workshops. Verpassen Sie nicht das Micro-Festival und seine Animationen am 27. und 28. Oktober!

Mise à jour le 2023-09-23 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité