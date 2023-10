Atelier : Je fabrique ma poudre de bain 17 avenue d’Aquitaine Villeneuve-de-Marsan, 6 décembre 2023, Villeneuve-de-Marsan.

Villeneuve-de-Marsan,Landes

Au cours de cet atelier, seul ou accompagné de votre enfant, réalisez votre poudre de bains à partir d’ingrédients naturels.

Sur inscription.

2023-12-06 fin : 2023-12-06 16:00:00. EUR.

17 avenue d’Aquitaine Broc’ & Frip’ Café

Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



During this workshop, alone or with your child, make your own bath powder from natural ingredients.

Registration required

Durante este taller, solo o con tu hijo, elabora tus propios polvos de baño con ingredientes naturales.

Inscripción obligatoria

In diesem Workshop stellen Sie allein oder in Begleitung Ihres Kindes Ihr eigenes Badepulver aus natürlichen Zutaten her.

Nach Anmeldung

Mise à jour le 2023-10-24 par OT Landes d’Armagnac