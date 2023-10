Atelier : Je fabrique mon calendrier de l’Avent upcyclé 17 avenue d’Aquitaine Villeneuve-de-Marsan, 18 novembre 2023, Villeneuve-de-Marsan.

Villeneuve-de-Marsan,Landes

Au cours de cet atelier votre enfant réalisera son calendrier de l’avent en recyclant de vieux objets.

Sur inscription.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 12:00:00. EUR.

17 avenue d’Aquitaine Broc’ & Frip’ Café

Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



During this workshop, your child will create an Advent calendar by recycling old objects.

Registration required

Durante este taller, tu hijo creará un calendario de Adviento reciclando objetos viejos.

Inscripción obligatoria

In diesem Workshop wird Ihr Kind einen Adventskalender basteln, indem es alte Gegenstände wiederverwertet.

Nach Anmeldung

Mise à jour le 2023-10-24 par OT Landes d’Armagnac