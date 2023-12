Noé Preszow – Concert 17 Avenue Clemenceau Brest, 23 mars 2024, Brest.

Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23

.

Il avait été nommé aux Victoires de la Musique 2021, catégorie Révélations. Avec « L’intime & le monde », le premier extrait du second album de Noé Preszow (prononcer Préchof), le jeune bruxellois résume les émotions et les réflexions qui l’ont traversé ces deux dernières années. On y retrouve son écriture viscérale et cette énergie rythmique qui annoncent un nouvel album aussi sensible qu’électrique.

.

17 Avenue Clemenceau Cabaret Vauban

Brest 29200 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-01 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole