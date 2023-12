Orchestre Live Fever 17 Avenue Clemenceau Brest, 23 mars 2024, Brest.

Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 00:00:00

fin : 2024-03-23

On ne les présente plus: Live Fever, l’incontournable Bal Pop’ du Vauban!

Faites le plein d’énergies positive en dansant et chantant sur les plus grands titres de la variété des années 60 à aujourd’hui: de la pop, du rock, du disco au funk, jusqu’à l’électro et le r’n b.

Les danseuses vous entrainent dans des chorégraphies enivrantes.

Embarquez pour une soirée qui s’écoute, se regarde et se vit!

17 Avenue Clemenceau Cabaret Vauban

Brest 29200 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-01 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole