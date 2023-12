Soirée JAM – Jazz 17 Avenue Clemenceau Brest, 16 janvier 2024, Brest.

Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-16 20:30:00

fin : 2024-01-16

.

Que se passe-t-il aux JAM à VAUBAN?

Sur scène, des musiciens de jazz, amateurs et professionnels jouent et improvisent sur des standards.

Dans la salle, des amateurs accueillent cette belle musique avec enthousiasme et empathie.

De belles rencontres et de bons moments en perspective.

.

17 Avenue Clemenceau Cabaret Vauban

Brest 29200 Finistère Bretagne



