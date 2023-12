Bamba Way Quartet & Petit Adama Diarra – Concert 17 Avenue Clemenceau Brest, 11 janvier 2024, Brest.

Brest Finistère

Date et horaire :

Début : 2024-01-11 20:30:00

fin : 2024-01-11

.

Gospel, jazz, blues… A la croisée des musiques du monde

La musique du quartet Bamba Way explore le dialogue entre la voix aux racines africaines d’Aïcha Kara et la trompette fortement colorée de jazz de Philippe Champion. Textes écrits et improvisations se côtoient, se complètent ou se confrontent pour créer un ensemble d’une puissante originalité.

Aïcha Kara chanteuse autrice, compositrice et interprète originaire du Sénégal a débuté une carrière professionnelle en solo après avoir travaillé avec de grandes figures de la musique sénégalaise tel que Tiken Jah Fakoly.

Souvent comparée aux grandes voix africaines, en particulier Rokia Traoré, elle développe ses propres projets musicaux empreints de spiritualité et de messages de paix, ses textes nous rappellent les spirituals et les blues des noirs américains.

Compositeur, trompettiste de jazz, funambule de la musique improvisée, Philippe Champion a joué avec les plus grands musiciens de jazz tels Steve Lacy et le batteur / percussionniste de Chicago, Hamid Drake. Leader de son propre groupe le Lippaz Trio, il enseigne également au sein du département jazz du Conservatoire de musique de Brest.

Laurent Lannuzel à la guitare et Rémi Duranel à la contrebasse, arpenteurs des scènes musiques actuelles, assurent la partie rythmique et le groove du quartet.

Adama a grandi à Bouaké en Côte d’Ivoire, dans une famille de griots musiciens et initié dès le plus jeune âge aux instruments traditionnels: balafon, n’tama, dunduns, djembé et kora. Il appartient à la nouvelle vague de musiciens qui fait évoluer la tradition par la composition de nouveaux rythmes et de nouvelles mélodies et est considéré comme un des meilleurs percussionniste du Mali.

17 Avenue Clemenceau Cabaret Vauban

Brest 29200 Finistère Bretagne



