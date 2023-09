Fragments – Impro Infini 17 Avenue Clemenceau Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère Fragments – Impro Infini 17 Avenue Clemenceau Brest, 3 octobre 2023, Brest. Brest,Finistère .

2023-10-03 fin : 2023-10-03 . .

17 Avenue Clemenceau Le Vauban

Brest 29200 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-09-19 par OT BREST METROPOLE Détails Catégories d’Évènement: Brest, Finistère Autres Lieu 17 Avenue Clemenceau Adresse 17 Avenue Clemenceau Le Vauban Ville Brest Departement Finistère Lieu Ville 17 Avenue Clemenceau Brest latitude longitude 48.38928;-4.48421

17 Avenue Clemenceau Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/