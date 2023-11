« MONSIEUR » SPECTACLE JEUNESSE AU REN’ART 17 avenue Camille Guérin Pézenas, 29 novembre 2023, Pézenas.

Pézenas,Hérault

Monsieur est le chat de Lisa. C’est elle qui s’occupe de lui. Parfois Lisa ne lui accorde pas assez d’attention. Mais ça ne fait rien, Monsieur est bien occupé. Il a ses rendez-vous..

2023-11-29 15:00:00 fin : 2023-11-29 . EUR.

17 avenue Camille Guérin

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



Monsieur is Lisa’s cat. She takes care of him. Sometimes Lisa doesn’t give him enough attention. But it doesn’t matter, Monsieur is very busy. He’s got his appointments.

Monsieur es el gato de Lisa. Ella lo cuida. A veces Lisa no le presta suficiente atención. Pero eso no importa, Monsieur está muy ocupado. Tiene sus citas.

Herr ist Lisas Katze. Sie kümmert sich um ihn. Manchmal schenkt Lisa ihm nicht genug Aufmerksamkeit. Aber das macht nichts, denn Herr ist sehr beschäftigt. Er hat seine Termine.

