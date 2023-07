Démonstration avec MVitrail 17 Avenue Bonneval Pacha Coussac-Bonneval, 2 septembre 2023, Coussac-Bonneval.

Coussac-Bonneval,Haute-Vienne

Atelier spécialisé dans la conservation-restauration et la création de vitraux de toutes époques, d’objets en verre..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 . EUR.

17 Avenue Bonneval Pacha

Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Workshop specializing in the conservation-restoration and creation of stained glass from all periods and glass objects.

Taller especializado en la conservación-restauración y creación de vidrieras de todas las épocas y objetos de vidrio.

Atelier, das auf die Konservierung-Restaurierung und Gestaltung von Glasmalereien aus allen Epochen und Glasobjekten spezialisiert ist.

