Conservatoire : Ciné Concert 17 Av. de Saragosse Pau, 17 octobre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Le pianiste et accompagnateur Michaël Ertzscheid se propose, lors de ce ciné-concert exceptionnel, de donner vie aux images des films muets projetés sur grand écran.

Un accompagnement musical s’est rapidement imposé auprès du cinéma muet dès le début du XXe siècle afin de nourrir l’expérience visuelle du spectateur.

Les pianistes ont su accompagner le cinéma muet, grâce à la large palette expressive et sonore de leur instrument. Leur faculté à jouer et improviser en direct a également joué un rôle important.

La musique se révèle ainsi déterminante à la compréhension du film et suscite une plus grande émotion, fruit d’une expérience partagée entre le public et l’interprète.

– Buster Keaton, Frigo Déménageur (Cops) – 1922

– Georges Méliès, Le voyage dans la lune – 1902

– Charlie Chaplin, Charlot rentre tard (One A.M.) – 1916.

2023-10-17 fin : 2023-10-17 . EUR.

17 Av. de Saragosse Théâtre Saragosse

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In this exceptional ciné-concert, pianist and accompanist Michaël Ertzscheid brings to life the images of silent films projected on the big screen.

Musical accompaniment has been an essential part of silent cinema since the early 20th century, to enhance the viewer?s visual experience.

Pianists were able to accompany silent films, thanks to the wide expressive palette and sound of their instrument. Their ability to play and improvise live also played an important role.

In this way, the music plays a decisive role in understanding the film, eliciting greater emotion as the result of a shared experience between audience and performer.

– Buster Keaton, Frigo Déménageur (Cops) – 1922

– Georges Méliès, A Trip to the Moon – 1902

– Charlie Chaplin, Charlot rentre tard (One A.M.) – 1916

En este excepcional ciné-concert, el pianista y acompañante Michaël Ertzscheid da vida a las imágenes de las películas mudas proyectadas en la gran pantalla.

Desde principios del siglo XX, el cine mudo recurrió rápidamente al acompañamiento musical para mejorar la experiencia visual del espectador.

Los pianistas podían acompañar las películas mudas gracias a la amplia gama expresiva y sonora de su instrumento. Su capacidad para tocar e improvisar en directo también desempeñó un papel importante.

De este modo, la música desempeña un papel decisivo en la comprensión de la película y suscita una mayor emoción, fruto de una experiencia compartida entre el público y el intérprete.

– Buster Keaton, Fridge Mover (Policías) – 1922

– Georges Méliès, Viaje a la Luna – 1902

– Charlie Chaplin, El vagabundo llega tarde a casa (One A.M.) – 1916

Der Pianist und Begleiter Michaël Ertzscheid möchte in diesem außergewöhnlichen Filmkonzert die Bilder der Stummfilme, die auf der großen Leinwand gezeigt werden, zum Leben erwecken.

Jahrhunderts hat sich die musikalische Begleitung des Stummfilms schnell durchgesetzt, um das visuelle Erlebnis des Zuschauers zu unterstützen.

Pianisten konnten den Stummfilm dank der breiten Ausdrucks- und Klangpalette ihres Instruments begleiten. Auch ihre Fähigkeit, live zu spielen und zu improvisieren, spielte eine wichtige Rolle.

Die Musik trägt entscheidend zum Verständnis des Films bei und löst größere Emotionen aus, die das Ergebnis einer gemeinsamen Erfahrung zwischen Publikum und Interpret sind.

– Buster Keaton, Frigo Umzug (Cops) – 1922

– Georges Méliès, Die Reise zum Mond – 1902

– Charlie Chaplin, Charlot kommt spät nach Hause (One A.M.) – 1916

