Causerie histoire de l’art – le corps 17 Allées Saint-Sauveur Bazas, 12 janvier 2024, Bazas.

Bazas Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 19:00:00

fin : 2024-01-12 21:00:00

Cette année, le corps est mis en avant dans le cadre de la Nuit de la Lecture.

Pour faire écho à cette manifestation nationale, Isabelle Beccia (docteure en histoire de l’art et chargée de médiation institutionnelle au Musée des Beaux Arts de Bordeaux), vous propose un tour d’horizon sur l’évolution de la de la représentation du corps et de l’intimité vue par les artistes au fil des siècles..

17 Allées Saint-Sauveur Médiathèque Le Polyèdre

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-23 par OT du Bazadais