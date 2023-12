Exposition de photos de Philppe Baudoin 17 Allées Saint-Sauveur Bazas, 10 janvier 2024, Bazas.

Bazas Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-10

fin : 2024-01-27

Philippe Baudoin vous propose de venir découvrir sa nouvelle exposition photos.

Elle se compose en deux parties, la première : la Namibie avec ses animaux sauvages et protégés, son ciel nocturne et ses belles rencontres. La deuxième, un florilège de ses photos : regards décalés, composition et observation diverses et variées..

17 Allées Saint-Sauveur

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-23 par OT du Bazadais