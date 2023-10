Projection mois du doc 17 Allées Saint-Sauveur Bazas, 29 novembre 2023, Bazas.

Bazas,Gironde

C’est le mois du film documentaire ! Les plus jeunes sont invités à venir voir en famille le film documentaire « Dans les bois », de Mindaugas Survila. De la grotte des loups au nid d’une cigogne noire, de l’abri d’une famille de chouettes au terrier d’une minuscule souris : des scènes incroyables filmées au plus près des habitants d’une des dernières forêts primaires de la Baltique. (2018 – Durée : 1h).

Conseillé à partir de 6 ans.

Pour en savoir plus –> https://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=dlb#.

2023-11-29 fin : 2023-11-29 12:00:00. EUR.

17 Allées Saint-Sauveur Bibliothèque-Médiathèque Le Polyèdre

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



It’s documentary film month! Youngsters are invited to come and see the documentary film « Dans les bois », by Mindaugas Survila. From a wolf?s cave to a black stork?s nest, from the shelter of a family of owls to the burrow of a tiny mouse: incredible scenes filmed at close quarters with the inhabitants of one of the last primary forests in the Baltic (2018 – Running time: 1h).

Recommended for ages 6 and up.

Find out more –> https://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=dlb#

Es el mes de los documentales Los jóvenes están invitados a ver el documental « Dans les bois » (En el bosque), de Mindaugas Survila. De la cueva de un lobo al nido de una cigüeña negra, del refugio de una familia de búhos a la madriguera de un diminuto ratón: increíbles escenas filmadas de cerca con los habitantes de uno de los últimos bosques primarios del Báltico (2018 – Duración: 1 hora).

Recomendado para niños a partir de 6 años.

Para saber más –> https://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=dlb#

Es ist der Monat des Dokumentarfilms! Die Jüngsten sind eingeladen, sich mit der ganzen Familie den Dokumentarfilm « In den Wäldern » von Mindaugas Survila anzusehen. Von der Wolfshöhle zum Nest eines Schwarzstorchs, vom Unterschlupf einer Eulenfamilie zum Bau einer winzigen Maus: Unglaubliche Szenen, gefilmt aus nächster Nähe zu den Bewohnern eines der letzten Urwälder der Ostsee (2018 – Dauer: 1 Std.).

Empfohlen ab 6 Jahren.

Weitere Informationen –> https://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=dlb#

Mise à jour le 2023-10-24 par OT du Bazadais