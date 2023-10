Causerie philo 17 Allées Saint-Sauveur Bazas, 24 novembre 2023, Bazas.

Bazas,Gironde

« Moins c’est mieux ? », avec Nolwenn Pétoin, professeur de philosophie.

Par-delà la frénésie de la consommation et les désillusions de l’accumulation, comment le minimalisme offre-t-il un art de vivre alternatif, plus conscient, plus léger et plus libre ?.

2023-11-24 fin : 2023-11-24 20:30:00. EUR.

17 Allées Saint-Sauveur Médiathèque Le Polyèdre

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



« Is less better? », with philosophy teacher Nolwenn Pétoin.

Beyond the frenzy of consumerism and the disillusions of accumulation, how does minimalism offer an alternative, more conscious, lighter and freer art of living?

« Menos es más », con la profesora de filosofía Nolwenn Pétoin.

Más allá del frenesí consumista y de las desilusiones de la acumulación, ¿cómo ofrece el minimalismo un arte de vivir alternativo, más consciente, más ligero y más libre?

« Weniger ist mehr? », mit Nolwenn Pétoin, Philosophielehrerin.

Wie kann der Minimalismus jenseits des Konsumrausches und der Enttäuschungen der Anhäufung eine alternative Lebenskunst bieten, die bewusster, leichter und freier ist?

