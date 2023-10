Exposition 17 Allées Saint-Sauveur Bazas, 8 novembre 2023, Bazas.

Bazas,Gironde

Le Polyèdre est heureux d’accueillir une exposition des photos de Boris Barbey sur la ville de Bazas. « Une cité où il fait bon vivre photographiée pendant les confinements. De jour comme de nuit, Bazas est à découvrir dans l’esprit d’un poète se laissant porter au gré de l’aventure ».

2023-11-08 fin : 2023-11-25 . EUR.

17 Allées Saint-Sauveur

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Le Polyèdre is delighted to host an exhibition of Boris Barbey?s photos of the town of Bazas. « A city where life is good, photographed during confinements. Day or night, Bazas can be discovered in the spirit of a poet who lets himself be carried along by adventure »

Le Polyèdre se complace en acoger una exposición de fotografías de Boris Barbey sobre la ciudad de Bazas. « Una ciudad donde se vive bien, fotografiada durante los encierros. De día o de noche, Bazas se descubre con el espíritu de un poeta que se deja llevar por la aventura »

Das Polyeder freut sich, eine Ausstellung mit Fotos von Boris Barbey über die Stadt Bazas zu beherbergen. « Eine Stadt, in der es sich gut leben lässt, fotografiert während der Konfirmationen. Tagsüber und nachts ist Bazas im Geiste eines Poeten zu entdecken, der sich vom Abenteuer tragen lässt

