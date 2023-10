Atelier documentaire 17 Allées Saint-Sauveur Bazas, 8 novembre 2023, Bazas.

Bazas,Gironde

Dans le cadre du mois du film documentaire, les participants pourront dans un premier visionner quelques courts-métrages issus du catalogue de la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine, puis participer à la création d’une vidéo filmée sur Bazas. Vous êtes tous invités, face caméra, à raconter une histoire vraie, qui s’est véritablement passée. Qu’il s’agisse d’une bataille de petits pois à la cantine ou d’une récit de guerre, petits et grands pourront partager leurs souvenirs. Un film sera ensuite monté et projeté en public..

2023-11-08

17 Allées Saint-Sauveur

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



As part of Documentary Film Month, participants will first be able to view a selection of short films from the Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine catalog, then take part in the creation of a video filmed on Bazas. You’re all invited to tell a true story, on camera, that really happened. Whether it’s a pea fight in the canteen or a war story, young and old can share their memories. A film will then be edited and screened in public.

En el marco del Mes del Cine Documental, los participantes podrán ver primero una selección de cortometrajes del catálogo de la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine, y participar después en la creación de un vídeo filmado sobre Bazas. Todos están invitados, cara a cara con la cámara, a contar una historia real que ocurrió de verdad. Ya sea una batalla por los guisantes en la cantina o una historia de guerra, jóvenes y mayores pueden compartir sus recuerdos. Después se editará una película que se proyectará en público.

Im Rahmen des Monats des Dokumentarfilms können die Teilnehmer zunächst einige Kurzfilme aus dem Katalog der Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine ansehen und dann an der Erstellung eines Filmvideos über Bazas teilnehmen. Sie alle sind eingeladen, vor der Kamera eine wahre Geschichte zu erzählen, die sich wirklich ereignet hat. Ob es sich um eine Erbsenschlacht in der Kantine oder um eine Kriegserzählung handelt, Groß und Klein können ihre Erinnerungen teilen. Anschließend wird ein Film geschnitten und öffentlich vorgeführt.

