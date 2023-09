Les p’tits bricolos 17 Allées Saint-Sauveur Bazas, 28 octobre 2023, Bazas.

Bazas,Gironde

Un atelier de bricolage monstrueusement épouvantable pour les enfants, sur la thématique d’Halloween en anglais, avec Anne Jordan. Repars avec ta création !

Conseillé à partir de 6 ans..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 16:30:00. EUR.

17 Allées Saint-Sauveur Bibliothèque-Médiathèque Le Polyèdre

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A monstrously frightful Halloween-themed craft workshop for kids, in English, with Anne Jordan. Come away with your own creation!

Recommended for ages 6 and up.

Un taller de manualidades monstruosamente terrorífico para niños, sobre el tema de Halloween en inglés, con Anne Jordan. ¡Llévate tu creación a casa!

Apto para niños a partir de 6 años.

Ein monströs-gruseliger Bastelworkshop für Kinder zum Thema Halloween auf Englisch mit Anne Jordan. Geh mit deiner Kreation nach Hause!

Empfohlen ab 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT du Bazadais